شاب ينهي حياة شقيقه الأكبر في البحيرة بسبب خلافات أسرية

أنهى شاب حياة شقيقه الأكبر باستخدام سلاح أبيض بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إذ سدد له عدة طعنات نافذة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله مستشفى كفر الدوار العام، وجرى التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

مشاجرة بين شقيقين في البحيرة

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع مشاجرة بين شقيقين بمنطقة المرتكبة بنطاق المركز مما أسفر عن مصرع أحدهما على يد الآخر.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وقوع مشاجرة بين شقيقين، أسفرت عن مصرع، «عماد.ر.ع.ا»، 56 عاما، جراء تعدي شقيقه الأصغر «علاء»، 38 عاما، عليه، وذلك لخلافات أسرية.

العقوبة المتوقعة للمتهم وفق القانون

وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ومن جانبه، قال محمد ماجد الفقي المحامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم قد تصل من 5 إلى 10 سنوات، كون الاتهام هو مشاجرة نتج عنها موت المجني عليه، مضيفا أنه في حال إثبات إصابة المتهم بمرض نفسي يجري تحويله إلى مستشفى الأمراض النفسية، ويأتي ذلك طبقا لحيثيات القضية وملابسات الواقعة.