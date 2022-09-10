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7 مرشحين لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد في اليوم الأول لفتح باب الترشح

كتب:

يسرا البسيوني
05:50 م | السبت 10 سبتمبر 2022
لجنة تلقي طلبات الترشح

لجنة تلقي طلبات الترشح

بدأ اليوم فتح باب الترشيح لانتخابات الهيئة العليا الجديدة لحزب «الوفد»، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

وأعلن اللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح، عن تقدم 7 مرشحين على مقاعد الهيئة العليا، بينما لم يتقدم على مقاعد السكرتارية أي مرشح في اليوم الأول لفتح باب الترشيح.

وجرت عملية تقديم أوراق المرشحين بمقر حزب الوفد، وملء استمارة التقديم المميكنة وحسب الرقم التسلسلي لكل استمارة مع تقديم بطاقة إثبات الشخصية لكل مرشح والسيرة الذاتية وإيصال سداد رسوم العضوية.

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بقلم يسرا البسيوني