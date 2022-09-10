الأوراق المطلوبة للتقديم في «حقوق الإسكندرية».. منها بطاقة الترشيح

بدأت إجراءات التقديم لكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية للطلاب المرشحين للقبول بها للعام الجامعي 2022/2023 للالتحاق بالشعبة العربي لطلاب الانتظام والانتساب الموجه.

طلب الالتحاق إلكترونيًا

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية سيقدم الطلاب في البداية إلكترونيًا كالآتي: «الدخول إلى الموقع الكلية، وإدخال الرقم القومي، واستكمال البيانات المطلوبة في نموذج الالتحاق، وإدخال صورة شخصية على طلب الالتحاق ثم طباعته 3 نسخ».

الأوراق المطلوبة عند الحضور للكلية

ويحضر الطلاب إلى الكلية في المواعيد التي ستحدد لاحقًا لكل مجموعة من الطلاب، حيث ستعلن الكلية عن أسماء كل مجموعة عبر الموقع الإلكتروني لها من الطلاب الذين قاموا بالتسجيل إلكترونيًا أولًا.

ويكون مع الطالب عند الحضور: «طلب الالتحاق الذي تم طباعته بعد استكمال البيانات، وبطاقة الترشيح للالتحاق بالكلية من تنسيق القبول بالثانوية العامة 2022، وأصل و3 صور من استمارة الثانوية العامة، و3 صور من بطاقة الرقم القومي وسيتم الاطلاع على الأصل عند التقدم، وأًصل و3 صور من شهادة الميلاد الحديثة، و8 صور شخصية حديثة مُدون عليها اسم الطالب كاملًا والرقم القومي، ونموذج 2 جند للذكور، ونموذج 6 أو 7 جند للطلاب مواليد 2004 وما قبلها من الذكور ويستخرج من قسم الشرطة التابع له ومديرية الأمن».

وتُدفع الرسوم والمصاريف المقررة بالدفع الإلكتروني في منفذ التحصيل بالكلية، حيث لا يقبل الدفع النقدي نهائيًا.

تنبيهات كلية حقوق الإسكندرية عند التقديم

وتحظر كلية الحقوق بالإسكندرية التعامل مع غير الموظف المختص بشئون التعليم والطلاب وموظف منفذ تحصيل الرسوم الدراسية في الكلية، منوهة أن الخدمات التعليمية تقدم للطالب شخصيًا من خلال الشبابيك المتخصصة، كما تحظر الدخول إلى المكاتب وإلا تعرض الطالب للمساءلة القانونية.

وتلزم كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية جميع الطلاب المتقدمين الالتزام بارتداء الكمامة، واتباع الإجراءات الاحترازية المقررة.