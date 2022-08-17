نتيجة تنسيق كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ لعام 2022.. الأوراق المطلوبة

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من بينها تنسيق كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ لعام 2022.

تنسيق كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ لعام 2022

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي فإن كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ للشعبة الأدبية تقبل مجموع 285، وبنسبة مئوية 69.51%.

والأوراق المطلوبة للتقديم هي: «شهادة الثانوية العامة وصورة منها وشهادة الميلاد وصورة منها و6 صور شخصية وصورة من البطاقة الشخصية وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة ونموذج 2 جند للذكور وطباعة استمارة كشف طبي من موقع الجامعة».

جدير بالذكر أن كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ أنشأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «1734» لعام 2018م، ثم صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم «5943» لعام 2021م باعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة، وبدأت الدراسة بالكلية اعتباراً من العام الجامعي 2021 - 2022م.

أقسام الكلية

القانون المدني.

القانون الجنائي.

القانون التجاري.

القانون الدولي العام.

القانون الدولي الخاص.

الشريعة الإسلامية.

قانون المرافعات التجارية والمدنية.

القانون العام.

فلسفة القانون وتاريخه.

الاقتصاد والمالية العامة.