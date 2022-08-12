تنسيق الكليات 2022.. تفاصيل برامج كلية الحقوق والصيدلة بـ«عين شمس»

بالتزامن مع انطلاق تنسيق الكليات 2022 كشفت جامعة عين شمس عن برامج كلية الحقوق المميزة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، موضحة أنها تنتهج خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية في دول الخليج العربي وأفريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي نحو استهداف تدويل التعليم العالي لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين.

تفاصيل برامج كلية الحقوق

تتميز برامج كلية الحقوق بشعبتين للغات الإنجليزية وأخرى بالفرنسية بالتعاون مع جامعة ليون، وأكدت الجامعة في بيانها، أن القسم الفرنسي يعد أحد أقسام الدراسات القانونية باللغة الفرنسية المتميزة على مستوى الجامعات المصرية وتتم الدراسة فيه باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية من خلال نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس الفرنسيين والمصريين.

تفاصيل الشهادة العلمية من برامج كلية الحقوق

ونوهت بأن القسم الفرنسي بكليتي التجارة والحقوق يستهدفان إكساب الدارس العديد من المعارف والمهارات والخبرات التي تمنحه ميزة تنافسية كبيرة في سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي، ومنها مهارات البحث العلمي، والتفكير والتحليل المنطقي، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعلم، والتي تؤهله في نهاية المطاف للحصول على شهادة بكالوريوس/ ليسانس في التخصص من الجانب الفرنسي بالدولة الفرنسية.

تفاصيل برنامج «فارم دى pharm-D» الإكلينيكي بكلية الصيدلة

وفي سياق منفصل، أعلنت جامعة عين شمس عن تفاصيل برنامج «فارم دى pharm-D» الإكلينيكي بصيدلة عين شمس، موضحة أن كلية الصيدلة تقدم برنامج فارم دى – pharm-D الإكلينيكي بهدف تخريج صيدلي إكلينيكي ملم بكافة متطلبات المهنة وبأحدث فروع علم الصيدلة الإكلينيكية بما يؤهل الخريج للمشاركة الفعالة في منظومة الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أنها حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للاستعدادات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للكليات وتتيح تلك التخصصات الجديدة في البرامج المميزة للطلاب تجربة تعليمية فريدة تجمع بين المحتوى الأكاديمي والتدريب والتطبيق.

وأكدت على الطالب الراغب في الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة في المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج، وذلك للإقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.