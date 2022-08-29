تنسيق كلية الحقوق 2022.. اعرف الأقسام ومجالات العمل

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة المنيا، إن أقسام كلية الحقوق 2022، تتنوع بقدر تنوع المواد ومن بينها القانون الجنائي والقانون المدني والقانون التجاري والمالية العامة والتشريع الضريبي والشريعة الإسلامية والتشريعات الاجتماعية وتاريخ القانون والمرافعات والقانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص.

أقسام كلية الحقوق 2022

وأضاف «السعداوي»، لـ«الوطن»، أن كل قسم يؤهل الطالب في المنهج العلمي الخاص به حسب سنوات الدراسة والمقررات العلمية التي يدرسها الطلاب بداية من الفرقة الأولى حتى الرابعة، لافتاً إلى هناك مواد تُدرس للطالب بالفرقتين الثالثة والرابعة فقط مثل «الدولي الخاص، المرافعات، التنفيذ الجبري، الجنسية ومركز الأجانب».

كيف تؤهل أقسام كلية الحقوق الطالب لسوق العمل ؟

وتابع «السعداوي»: «الأقسام تتناول إعداد الطالب من الناحية النظرية بما يؤهله لسوق العمل سواء في المجالات المختلفة لخريجي كليات الحقوق مثل الهيئات القضائية والدبلوماسية ووزارة الخارجية والجهات المعاونة والملحقة لها إلى جانب الجهات الملحقة بوزارة العدل كالخبراء والشهر العقاري، تؤهل الطالب للعمل في البنوك ومجال تقديم الاستشارات القانونية والمحاماة، وهي من أكثر الكليات التي تتيح لخرجيها الانضمام إلى سوق العمل».

تنسيق كلية الحقوق 2022

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن تنسيق كلية الحقوق 2022، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة أن الكلية تقبل الشعبة الأدبية والعلمية بشقيها «رياضة وعلوم».

تنسيق كلية الحقوق لطلاب الشعبة الأدبية:

- كلية الحقوق جامعة سوهاج 323 درجة.

- كلية الحقوق جامعة دمياط 296 درجة.

- كلية الحقوق جامعة كفر الشيخ 285 درجة.

- كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي 273 درجة.

- كلية الحقوق جامعة المنيا 271 درجة.

- كلية الحقوق جامعة القاهرة 267 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة سوهاج 265 درجة.

- كلية الحقوق جامعة عين شمس 265 درجة.

- كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 262 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة القاهرة 261 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة كفر الشيخ 261 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة عين شمس260 درجة.

- كلية الحقوق جامعة الزقازيق 260 درجة.

- كلية الحقوق جامعة حلوان 258 درجة.

- كلية الحقوق جامعة بنها 257 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة حلوان 257 درجة.

- كلية الحقوق جامعة المنصورة 256 درجة.

- كلية الحقوق جامعة أسوان 256 درجة.

- كلية الحقوق جامعة أسيوط 256 درجة.

- كلية الحقوق جامعة الفيوم 256 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة الإسكندرية 256 درجة.

- كلية الحقوق جامعة بني سويف 255 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة بنها 255 درجة.

- كلية الحقوق جامعة طنطا 255 درجة.

- كلية الحقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم 254 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة الزقازيق 254 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة جنوب الوادي 253 درجة.

- كلية الحقوق جامعة مدينة السادات 252 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم 252 درجة.

- كلية حقوق انتساب جامعة طنطا 251 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة المنصورة 251 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة أسوان 251 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة بني سويف 251 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة أسوان 251 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة مدينة السادات 250 درجة.

- كلية حقوق انتساب موجه جامعة أسيوط 250 درجة.

تنسيق كلية الحقوق لطلاب الشعبة العلمية:

- كلية الحقوق جامعة الزقازيق 313 درجة.

- كلية الحقوق جامعة كفرالشيخ 310 درجة.

- كلية الحقوق جامعة المنيا 281 درجة.

- كلية الحقوق جامعة سوهاج 280 درجة.

- كلية الحقوق جامعة دمياط 275 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة الزقازيق 272 درجة.

- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة كفر الشيخ 266 درجة.

- كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 261 درجة.

- كلية الحقوق جامعة القاهرة 260 درجة.

- كلية الحقوق جنوب الوادي 259

- كلية حقوق جامعة بني سويف 258 درجة.

- كلية الحقوق جامعة عين شمس257 درجة.

- كلية الحقوق جامعة الفيوم 255 درجة.

- كلية الحقوق جامعة المنصورة 254 درجة.

- كلية الحقوق جامعة أسيوط 254 درجة.

- كلية الحقوق جامعة أسوان 253 درجة.

- كلية الحقوق جامعة بنها 252 درجة.

- كلية الحقوق جامعة طنطا 252 درجة.

- كلية الحقوق جامعة حلوان 248 درجة.

- كلية الحقوق جامعة المنوفية بشبين الكوم 247 درجة.

- كلية الحقوق جامعة مدينة السادات 246 درجة.