«الجارديان»: إقامة مراسم جنازة الملكة إليزابيث في لندن 19 سبتمبر

أفادت صحيفة «الجارديان» البريطانية، بأنه ستجري إقامة المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث، يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة 11 صباحًا، في دير «وستمنستر» في لندن.

وسيجري نقل نعش الملكة إليزابيث إلى مطار إدنبرة يوم الثلاثاء 13 سبتمبر، وفي اليوم التالي سينقل النعش في موكب بالبنادق من قصر باكنجهام إلى قصر وستمنستر مع الملك تشارلز وأفراد من العائلة المالكة وموظفين من العائلة المالكة يسيرون خلفهم.

جثمان الملكة سيبقى في قاعة «وستمنستر» 4 أيام

وقال مسؤول كبير في القصر، إن جثمان الملكة سيبقى في الولاية لمدة 4 أيام، في قاعة «وستمنستر» منذ الأربعاء المقبل الموافق 14 سبتمبر.

وتابع: «في صباح يوم الاثنين 19 سبتمبر، سيجري نقل التابوت في موكب من قصر وستمنستر إلى دير وستمنستر، إذ ستقام مراسم الجنازة الرسمية، وبعدها سيسافر التابوت في موكب إلى ويلينجتون آرك».

متحدث باسم تشارلز: التركيز الرئيسي للملك سينصب على قيادة العائلة المالكة

وقال متحدث باسم الملك تشارلز، إن التركيز الرئيسي للملك سينصب على قيادة العائلة المالكة والأمة في حداد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: «بينما سيضطلع الملك في الأيام القليلة المقبلة، بجميع واجبات الدولة الضرورية، سيكون تركيزه الرئيسي على قيادة العائلة المالكة والأمة والكومنولث في حداد على جلالة الملكة، وسيشمل ذلك لقاء أفراد من الجمهور للمشاركة في حزنهم».

وقال الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد: «سأسعى خلال حكمي لمتابعة المثال الملهم المترسخ في دستورنا»، قائلا بعد تنصيبه ملكا لبريطانيا: «أنا على علم بمسؤوليات السيادة التي انتقلت إليها، إذ قدمت والدتي مثالًا عن حب طويل الأمد، وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدًا إلى الأبد».