المستندات المطلوبة للتقديم في كليات جامعة الإسكندرية.. الدفع إلكتروني

أعلنت جامعة الإسكندرية الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات للعام الجامعي 2022-2023، ومنها فيزا الـ«ATM» المزود بمصروفات العام الدراسي لكل كلية، وهو شرط أساسي لدفع المصاريف بعد تطبيق النظام الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة الإسكندرية

وترصد الوطن في السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة الإسكندرية لهذا العام، وفقا لما أعلنته الجامعة على صفحتها الرسمية بالمواقع، وهي:

1- بطاقة ترشيح الطالب بالكلية.

2- أصل شهادة الثانوية العامة معتمدة بشعار الجمهورية، وعدد 2 صورة منها.

3- أصل شهادة الميلاد وعدد 2 صورة منها، وعدد 2 صورة من الرقم القومي.

4- نموذج جند للطلاب الذكور مواليد 2004.

5-عدد 6 صور شخصية حديثة

6- نموذج 1 جند من القسم أو المركز التابع له الطالب «مواليد 2003 وما قبلها».

7-طلب الالتحاق بالإضافة إلى استمارة كشف طبي، والتي تعطى للطالب من الكلية أثناء التقديم.

8- يتم دفع المصروفات عن طريق فيزا «ATM» والذي يتم استخراجه من البنك الأهلي.

موعد الكشف الطبي بكليات جامعة الإسكندرية

ويبدأ التقديم والكشف الطبي وفقا لما أعلنت مسبقا لكل كلية، حيث أعلنت مواعيد الكشف الطبي في كليات جامعة الإسكندرية مسبقا والتي تنطلق يوم 25 سبتمبر، وتستمر حتى 19 أكتوبر المقبل وفقا لموعد كل كلية ، ويقع المجمع النظري للجامعة بمنطقة الأزاريطة بشارع سوتر بالشاطبي بالإسكندرية و تضم الجامعة 23 كلية و3 معاهد بحثية و تشمل الجامعة كليات بكافة التخصصات العملية والنظرية على أكفأ مستوى.