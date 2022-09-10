علاء زينهم: انطلاقتي الفنية بدأت من مركز شباب الحبانية.. والسواقة متعتي

قال الفنان علاء زينهم، إنه عمل في شركة مقاولات بالبحر الأحمر، وكان محبا لمهنة قيادة السيارات: «كان معايا رخصة درجة أولى واشتغلت سائق نقل ثقيل لفترات طويلة وسافرت المحافظات كلها وكنت بسمع أغاني كتير شعبية لعدوية وغيرهم طول الطريق».

وأوضح «زينهم»، خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع الإعلاميات إيمان عز الدين، هبة الأباصيري، منى عبد الغني، المذاع على فضائية «cbc»، أنه محب لأسرته وأولاده وزوجاتهم: «بنات الناس أمانة عندنا وبغلط أولادي عشانهم وبيني وبينهم بنصحهم، وبنتي بتساعدني في المطبخ دايما».

وقوف علاء زينهم على المسرح لأول مرة

وأشار الفنان علاء زينهم إلى أن أول مرة يقف على المسرح كان عام 1974 خلال مشاركته في مهرجان فني بالاستاد وهو بالمرحلة الثانوية: «كان عندنا معسكر داخل الاستاد وطلبوا مننا نعمل حفلة سمر من خلال مسرحية على خطى مدرسة المشاغبين، وقدمت عرض ضحك الحضور كلهم وأنا بطبعي بحب الضحك، وبعد ما رجعت المدرسة عملت فريق تمثيل وحبيت أضحك الناس واشتركت في مراكز الشباب وقدمت العروض».

من مركز الشباب لمسرحية مع سعيد صالح

وتابع الفنان علاء زينهم: «لما فكرت أدخل معهد الفنون المسرحية كنت شغال في شركة مقاولات بالبحر الأحمر، ويوم الامتحان العربية عملت حادثة فحمدت ربنا وحسيت أن دي إشارة من ربنا»، مضيفا أنه كان يتذكر دائما مقولات أساتذته في التمثيل في أي وقت يتعثر به، وانطلق من مركز شباب الحبانية إلى مسرحية «نحن نشكر الظروف» مع الفنان الراحل سعيد صالح.