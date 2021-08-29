علاء زينهم يعود لتصوير «الجواهرجي» بعد تحسن حالته الصحية

بعد مرور ما يقرب من 5 أيام، استقرت الحالة الصحية للفنان علاء زينهم، بعدما تعرض لحادث سير، عندما كان عائدًا من تصوير فيلمه الأخير «الجواهرجي»، واصطدم بالسيارة التي أمامه؛ ما أسفر عن تعرضه لكدمات بسيطة.

وقال علاء زينهم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمد لله رجعت بالسلامة لتصوير أحدث أعمالي الفنية الجواهرجي مع الفنان محمد هنيدي، بعدما حصلت على يومين إجازة بسبب تعرضي لكدمات بسيطة في الكتف وجروح سطحية».

ووجه «زينهم» الشكر لكل من دعمه خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: «بشكر كل الناس اللي دعمتني خلال فترة مرضي وسألت عليا، ألف شكر لكل محبة الجمهور لي».

تفاصيل تعرض الفنان علاء زينهم لحادث سير

وتعرض الفنان علاء زينهم لحادث سير منذ أيام؛ ما أدى إلى توقف تصوير فيلم الجواهرجي، وأيضًا منعه حضور العرض الخاص لفيلم «200 جنيه» الذي يشارك فيه.

ويدور العمل حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، ومن بطولة أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، ليلي علوي، مي سليم، محمود حافظ .

علاء زينهم في تصوير فيلمه الجديد «الجواهرجي»

ويعيش الفنان علاء زينهم حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بعدما استأنف تصوير فيلمه الجديد «الجواهرجي» للفنان محمد هنيدي، ويعد اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد نحو 23 سنة، حيث قدما معًا الفيلم الشهير «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

كما يحضر «زينهم» لفيلم «اللغز» مع نورهان ومحمد نجاتي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.