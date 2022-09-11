لطفي لبيب يدعم ميرفت أمين: «هتفضل جميلة الجميلات»

ساند الفنان الكبير لطفي لبيب، النجمة ميرفت أمين، التي تعرضت للتنمر، خلال الأيام القليلة الماضية، عقب ظهورها في عزاء المخرج الكبير علي عبد الخالق.

لطفي لبيب يدعم ميرفت أمين

وقال لطفي لبيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه مستاء من التنمر الذي تتعرض له الفنانة ميرفت أمين، بسبب صورتها الأخيرة، مشيرًا إلى أنها ستظل جميلة الجميلات على مدار العصور:«مفيش حاجة اسمها عجز».

ميرفت أمين ترد على حملات التنمر

وكانت الفنانة ميرفت أمين، علقت علي الصورة المتدولة لها، خلال مداخلة مع برنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمُذاع على فضائية «DMC»، قائلة: «بيتكلموا في العزا، وإنّ شكلها مهمومة، هل أنا مطالبة أروح العزا بميكب؟».

وفي سياق آخركانت ميرفت أمين كشفت عن احتمالية دخولها عمل فني خلال الفترة الماضية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلة إنها تقرأ اسكريبت لعمل درامي، ولكنها ستحسم أمر المشاركة بعد أسبوع، بعد أن تنتهي من قراءة العمل نهائيا، والتأكد من أنه عمل جيد، يستحق مشاركتها.

آخر عمل فني للفنانة ميرفت أمين

الجدير بالذكر أن أخر عمل فني شاركت ميرفت أمين كان العام الماضي، من خلال فيلم «أعز الولد»، والتي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي تدور الأحداث حول خمسة أطفال يتعرضوا للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادتهم بأنفسهن سالمين.

وشارك في بطولة الفيلم ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، محمد شاهين، محمود الليثي، علي قنديل، حاتم صلاح، صابر الطوخي، كريم العمري، رجاء الجداوي.