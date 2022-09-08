توفيق عبد الحميد بعد صورة ميرفت أمين: مش هظهر بعكاز في مناسبة

أثارت الفنانة ميرفت أمين، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير خلال عزاء المخرج علي عبد الخالق، الذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، حيث ظهرت عليها علامات تقدم العمر.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورتها في الوقت الحالي مقارنة مع صورتها في شبابها، ومن جانبها لم تعلق ميرفت أمين على الأمر نهائيًا، ليتفاعل مع الأمر عدد من الفنانين منهم توفيق عبد الحميد الذي تضامن معها.

توفيق عبد الحميد يدعم ميرفت أمين

وكتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «بصراحة بعد حالة التنمر على الفنانة ميرفت أمين دون مراعاة لمناسبة الظهور وعوامل الزمن التي لن يفلت منها أحد، قررت عدم الظهور بالعكاز في أي مناسبة عامة» .

وحضرت الفنانة ميرفت أمين، عزاء المخرج علي عبد الخالق، الذي أقيم بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين منذ أيام.

عمل جديد لـ ميرفت أمين

وتحضر الفنانة ميرفت أمين لعمل جديد خلال الفترة المقبلة، حيث أنها تقرأ إسكربت عمل درامي جديد، ولكنها ستحسم أمر المشاركة بعد أسبوع، نظرًا لأنها تفكر في العمل بشكل مختلف حتى تستقر عليه بعد أن تنتهي من قراته بشكل نهائي.