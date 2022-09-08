تامر عبدالمنعم يساند ميرفت أمين بعد صورتها في العزاء: بحبك

ساند الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما ومدير عام الثقافة السينمائية، والمشرف العام على مشروع سينما الشعب، النجمة ميرفت أمين التي تعرضت للتنمر عقب ظهورها في عزاء المخرج الكبير علي عبدالخالق.

تامر عبدالمنعم لـ ميرفت أمين: بحبك

ونشر عبدالمنعم صورة للنجمة ميرفت أمين من عزاء المخرج علي عبدالخالق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها قائلًا: «بحبك».

يذكر أن النجمة القديرة ميرفت أمين ظهرت في عزاء المخرج الكبير علي عبدالخالق، وتم التقاط صور لها في العزاء، وتعرضت لبعض التعليقات السلبية.

ميرفت أمين ترد على التعليقات السلبية

من جانبها، علقت الفنانة ميرفت أمين، على صورتها المتداولة، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «مساء DMC»، والمُذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، قائلة: «بيتكلموا في العزا، وإنّ شكلها مهمومة، هل أنا مطالبة أروح العزا بميكاب؟».

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة ميرفت أمين، لعمل فني جديد بعد آخر أعمالها الفنية «أعز الولد»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، وتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادة أحفادهن بأنفسهن سالمين.

من ناحية أخرى يشارك الفنان تامر عبدالمنعم حاليا النجم محمد رمضان في مسلسله القادم «العمدة» والذي من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.