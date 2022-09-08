ميرفت أمين: فؤاد المهندس أبدع فيما قدمه وفتح المجال للكثيرين

قالت الفنانة ميرفت أمين، إن الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس كان دئمًا ما يحتضن المواهب الشابة ويعطيهم مساحات عديدة للظهور في الأعمال الفنية أو الدرامية التي كان بطلاً فيها، مشيرة إلى أن هذا الأمر دائمًا ما يظهر جليا في المسرحيات، «كان بيقف على جنب علشان يديله مساحته».

أمين: كان بيحب يضحك الناس ويشع حالة من البهجة الدائمة

وأضافت «أمين»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها ظهرت معه في أحد الأفلام وتتذكر له أنه كان بسيطا في معاملاته، وكان دائما ما يحب أن يضحك الناس ويشع حالة من البهجة الدائمة.

أمين: سميت بنتي منه الله على اسم بنت السيدة شويكار

واستطردت: «كنا بنشتغل في الاستوديو والدنيا كانت حر، ولما كان بيجي الماكير يمسحله العرق كان بيدوس جامد، وساعتها قاله يا ابني هتنسيني الكلام، دوس على دماغي بشويش، وكان دايما دمه شربات، وسميت بنتي منه الله على اسم بنت السيدة شويكار».

وأوضحت أنها أثناء تمثيلها في البدايات أخبرتها الفنانة شويكار أنها ستكون ممثله كبيرة، ومنذ تلك اللحظة فقد نشأت بينهما صداقة قوية.

وتابعت: «الفنانة شويكار كانت بتطبخ في البيت بأيدها على طول، وكان فؤاد المهندس بيحب أكلها جدا، والعلاقة بينهم في بيتهم كانت جيدة جدا».