نجوم الفن يدعمون ميرفت أمين بعد صورتها في العزاء: «جميلة في كل الأوقات»

دعم عدد من الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة ميرفت أمين، بعد ظهورها الأخير في عزاء المخرج علي عبد الخالق، وعلامات تقدم السن تظهر على ملامحها.

ونشر الفنان عمر كمال، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «قمر وجميلة في كل الأوقات حتى في حزنك».

غادة رجب: الهانم ميرفت أمين

وانضمت الفنانة غادة رجب، إلى «كمال»، ونشرت صورة جديدة لها، برفقة الفنانة ميرفت أمين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وكتبت: «الجميلة دائمًا، الهانم ميرفت أمين».

وانتقد الفنان توفيق عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، الجدل الدائر حول صورة الفنانة ميرفت أمين: «بصراحة بعد حالة التنمر على الفنانة ميرفت أمين دون مراعاة لمناسبة الظهور، ولعوامل الزمن التي لن يفلت منها أحد، قررت عدم الظهور بالعكاز فى أي مناسبة عامة» .

تداول صورة ميرفت أمين

وتداول رواد السوشيال ميديا، صورتين للفنانة ميرفت أمين، الأولى في شبابها، والثانية في عزاء المخرج على عبد الخالق، وتظهر على ملامحها علامات التقدم في السن، عاقدين مقارنة بين الصورتين.

ميرفت أمين تعلق على الصورة

من جانبها، علقت الفنانة ميرفت أمين، على صورتها المتداولة، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «مساء DMC»، والمُذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، قائلة: «بيتكلموا في العزا، وإنّ شكلها مهمومة، هل أنا مطالبة أروح العزا بميكاب؟».

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة ميرفت أمين، لعمل فني جديد بعد آخر أعمالها الفنية «أعز الولد»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، وتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادة أحفادهن بأنفسهن سالمين.