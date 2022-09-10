الفيلم السوري «نزوح» يحصد جائزة الجمهور في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي

حصل فيلم «نزوح» للمخرجة السورية سؤدد كعدان، على جائزة الجمهور في ختام الدورة الـ 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، المقام حاليا، إذ عرض الفيلم ضمن مسابقة «Orizzonti Extra».

أبطال فيلم «نزوح»

ويشارك في بطولة فيلم «نزوح»، الفنانة كندة علوش، بجانب سامر المصري، هالة زين، نزار العاني، ودارينا الجندي.

تدور أحداث فيلم «نزوح» على خلفية الصراع في دمشق، من خلال «زينة» وعائلتها التي يتسبب صاروخ في سقوط سقف منزلهم، وتجد العائلة نفسها ممزقة ما بين الاستمرار في أجواء الحرب أو أن يصبحوا لاجئين.

وسبق وحصلت المخرجة السورية سؤدد كعدان على جائزة «أسد المستقبل» عن فيلمها الأول «يوم أضعت ظلي» عام 2018.

الكشف عن جوائز قسم «HORIZONS»

أعلنت لجنة تحكيم قسم «HORIZONS» عن جوائزه في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي، إذ ذهبت جائزة أفضل مخرج لـ راينر فريميل وتيزا كوفي عن فيلم «Vera»، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ «Bread and Salt» إخراج داميان كوكور، أما جائزة أفضل ممثلة فذهبت لـ فيرا جيما عن دورها في فيلم «Vera»، وجائزة أفضل ممثل لـ محسن تنابنده عن دوره في «World War III»، وجائزة أفضل سيناريو عن فيلم «Blanquita» وذهبت لـ لفرناندو جوزوني، أما جائزة أفضل فيلم قصير في قسم «آفاق» فذهبت لـ «Snow in September».

وجرى الإعلان عن جوائز قسم كلاسكيات فينيسيا، إذ حصل فيلم «Fragments of Paradise» إخراج كي.دي .دافيسون على جائزة أفضل فيلم وثائقي، وذهبت جائزة أفضل فيلم مرمم لـ «Branded to Kill» للمخرج الياباني الراحل سيجون سوزوكي.

وفي قسم «Immersion» ذهبت جائزة لجنة التحكيم الكبرى لفيلم «From The Main Square» إخراج بيدرو هاريس، أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة من نصيب فيلم «Eggscape» إخراج جيرمن هيلر، بينما ذهبت جائزة أفضل تجربة لفيلم «The Man Who Couldn’t Leave» إخراج شين سينجينج.