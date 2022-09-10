غلق وتشميع 10 كافيهات ومقاهي شهيرة بالعجوزة للتعدي على الطريق العام

في ضربة جديدة لمواجهة التعديات علي الطريق العام، قامت محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية، بإغلاق وتشميع 10 كافيهات ومقاهي مخالفة ومتعدية على حرم الطريق العام، وتسبب إعاقه مرورية شديدة، وذلك بمناطق شرق الترسانة ومدينة الإعلام بحي العجوزة.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات الميدانية ومنع كافة صور المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.

محافظ الجيزة يتابع التعديات والمخالفات

وأشار إلى أنه يتابع يومياً جهود الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع شرطة المرافق؛ لضبط الشارع وتحقيق الانضباط ومواجهة المخالفات، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 مقاهي شهيرة لمخالفاتهم مواعيد الغلق والتعدي على حرم الطريق العام بفرش الكراسي والترابيزات وإعاقة حركة المارة والسيارات؛ وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، بعد توجيه العديد من الإنذارات للمخالفين، إلى جانب غلق وتشميع 6 مقاهي وكافيهات غير مرخصة بمنطقة شرق الترسانة بحي العجوزة؛ وذلك خلال الحملات التي تمت علي مدار اليومين.

كما شملت الجهود رفع 1100 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات من كراسي وشيشة وترابيزات ومستلزمات إشغال للطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.