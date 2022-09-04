تحرير 30 محضر إشغال وإزالة 50 بائعًا متجولًا في حملة مكبرة بالقليوبية

قاد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه المهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والنظافة ومتابعة المشروعات بمدينة بنها في جولة مفاجئة اليوم الأحد.

واستهل المحافظ جولته بتفقد كورنيش النيل بمنطقة "الفلل" حيث أبدى بعض الملاحظات منها إعادة ترميم المقاعد وأيضًا زراعة أشجار بالأماكن التي لا توجد بها أشجار مع مراعاتها، كما شدد على الالتزام بورديات النظافة وخلال الجولة وجّه المحافظ بمراجعة ترخيص بعض المحلات على كورنيش النيل بجوار مجلس مدينة بنها لمزاولة نشاط بدون ترخيص.

المرحلة الثالثة من ممشى النيل ببنها

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال إنشاء المرحلة الثالثة للممشى النيلي، وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال تطوير نفق الشموت، حيث تابع أعمال وضع بلاط الإنترلوك على الأرصفة بالإضافة إلى تطوير أنظمة الإنارة والكهرباء من خلال دفن الكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية وتركيب أعمدة إنارة حديثة.

وأوضح «الهجان»، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، ومن بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة

حملة مكبرة على الإشغالات ببنها

كما قاد «الهجان» حملة مكبرة بمدينة بنها بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وميدان كاميليا وعزبة السوق وشارع الشموت وشارع التأمين الصحي وشارع المستشفى الأميري، لتطهير شوارع مدينة بنها من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.

وتمكنت الحملة من إزالة إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وإزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، كما تم مراجعة رخص المحلات والتأكد من صلاحية منتجاتها.

وأسفرت حملة الإشغالات عن تحرير 30 محضر إشغال طريق و20 محضر نظافة عامة، وتم إزالة 50 بائعا متجولا و5 نصبات شاي وتم تنفيذ عدد 70 إزالة فورية.

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.

وأكد عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام.