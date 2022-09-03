محافظة الجيزة: غلق مطاعم في إمبابة لتعديها على حرم الطريق العام

تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال العامة والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات على الطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

حملات مكبرة بشارع طلعت حرب بإمبابة

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود حي شمال الجيزة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق في تنفيذ حملات مكبرة بشارع طلعت حرب بإمبابة شملت التصدي لكافة مخالفات التراخيص والإشغالات والأغذية بالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وإدارات رخص المحلات والبيئة والإشغالات وممثلي شركات الغاز والكهرباء والمياه.

أسفرت الحملة عن غلق عدد من المطاعم بشارع طلعت حرب للتعدي على حرم الطريق العام وافتراش أرصفة المشاة بوضع ترابيزات الطعام ومقاعد للجلوس وأفران وجريلات لتجهيز الطعام.

إزالة ورفع 72 حالة تعد للمطاعم على الطريق العام

كما أسفرت الحملات عن إزالة ورفع 72 حالة تعد للمطاعم على الطريق العام وأرصفة المشاة شملت «فاترينات – عربات مأكولات كبدة – ثلاجات – أفران إعداد – جريل – ترابيزات إعداد طعام – كراسي» وقد تم إيداعها مخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتنفيذًا للإجراءات الرادعة تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنشآت وتحرير محاضر بيئة وإشغالات للمطاعم والمحال المخالفة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط.