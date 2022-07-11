تشميع فرعي مطعم كشري في نجع حمادي بعد تسمم 50 طفلا

أعلنت الوحدة المحلية في مدينة نجع حمادي بقنا، في بيان لها، تشميع فرعي مطعم كشري شهير في المدينة، والتحفظ على صاحب المطعم، وسحب رخص المطعم للتأكد سلامتها، بعد تسمم أكثر من 50 طفلا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من مستشفى نجع حمادي العام، يفيد باستقبال 50 طفلا مصابا بحالة تسمم بسبب تناول وجبة كشرى في أحد المطاعم بنجع حمادي.

وجبة كشري تتسبب في تسمم 50 طفلا

وتبين من الفحص إصابة الأطفال بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة كشرى بأحد المطاعم الشهيرة بقنا، تم نقلهم إلى مستشفى بهجورة لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

شفاء 24 حالة

وأكد الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي استقبلتها مستشفى نجع حمادي العام وفرشوط المركزي، وصل إلى 50 حالة، مضيفاً أن هناك 24 حالة تماثلت للشفاء وخرجت.

وأوضح أن حالة المصابين الباقين حالتهم مستقرة، وجرى نقل تلك الحالات لمستشفى نجع حمادي العام، ويتلقون العلاج اللازم والمحاليل داخل المستشفى.