رنا سماحة تكشف موعد عرض فيلم «خرجوا ولم يعودوا»

كشفت الفنانة رنا سماحة، موعد طرح فيلمها الجديد «خرجوا ولم يعودوا»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت رنا سماحة، البوستر الرسمي للفيلم، وعلقت عليه: «من يوم 14-9 بدور العرض حد عرف أنا فين في الصورة».

فيلم خرجوا ولم يعودوا

«خرجوا ولم يعودوا» بطولة دينا محسن ويزو، وحسن شتا، وخالد عليش، وياسر الرفاعي، وضياء الميرغني، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة ومحمد علام، ورنا سماحة، والعمل من تأليف وائل يوسف، وإخراج أيمن خطاب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي، وتجسد رنا سماحة خلال الفيلم دور «عرافة» تُدعى «أم حليمة».

وافتتحت المطربة رنا سماحة الشهر الماضي، مطعما وكافية، وأعلنت ذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت سماحة، صورة لها داخل الكافيه، وعلقت: «تعالوا أحكيلكم حكاية من زمان وأنا بحلم يبقى عندي مشروع خاص وخصوصا مطعم وكافيه وبعد سنين من الشغل والتعب وحاجات كتير أوي اتحقق النهارده الحلم ده وبقى عندنا مطعم وكافيه من أحلى وأريح وأجمل الأماكن».

آخر أعمال رنا سماحة

وطرحت رنا سماحة، الشهر الماضي، كليب أحدث أغنياتها «حبيب مامي»، الذي حقق ملايين المشاهدات منذ طرحه عبر قناتها على اليوتيوب.

وأهدت رنا سماحة الكليب الذي طرحته عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب لمولودها مالك، الذي رزقت به من زوجها الملحن سامر أبو طالب في ديسمبر من العام الماضي.

وتقول كلمات الأغنية: «حبيب مامي يا حبيب مامي وروح مامي جيت خليت الدنيا دي غير من وأنت يدوب جوايا وأنا طايرة من الفرحة دي طير حتة من الروح والقلب واخد كل التفكير عوضي من الدنيا يا رب يخليك ليا وتبقى بخير.