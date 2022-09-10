صندوق مكافحة الإدمان: نجحنا في تطوير البنية التحتية للمراكز العلاجية

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن نسب التعاطي في مصر وصلت إلى 5.9% من الشريحة العمرية من 12 إلى 60 عاما، ونسبة الإدمان 2.4% وهي نسب متوافقة مع المعدلات العالمية، لافتا إلى أنه في الفترة الأخيرة تلقى الصندوق اتصالات كثيرة وطلبات للعلاج.

تطوير البنية التحتية للمراكز العلاجية

وأوضح «عثمان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع الإعلاميات إيمان عز الدين، هبة الأباصيري، ومنى عبدالغني، والمذاع على قناة «CBC»، أن الدولة المصرية نجحت في تطوير البنية التحتية للمراكز العلاجية لاستيعاب حالات مرضى الإدمان، لافتا إلى أنه في 2014، مصر كان بها 12 مركزا علاجيا، واليوم وصلنا إلى 28 مركزا في 17 محافظة، وبحلول عام 2025 ستتوفر خدمات علاج الإدمان بكل المحافظات.

خدمات علاج الإدمان تقدم مجانا

وأشار الدكتور عمرو عثمان، إلى أن خدمات علاج الإدمان تقدم مجانا وفي سرية تامة، ويتردد على مراكز الصندوق ما يقرب من 140 ألف مريض إدمان سنويا على مستوى المراكز العلاجية، لافتا إلى أن العلاج فرصة مهمة لتحليل الخصائص الديموغرافية للمترددين على المراكز، لتطوير طرق العلاج أو التعامل مع المرضى.

وأكد مدير صندوق مكافحة الإدمان، أن مريض الإدمان لابد أن تكون لديه الرغبة والإرادة في العلاج لضمان النجاح، والعديد من الأسر تستفسر من خلال الخط الساخن عن كيفية العلاج وطريقته، موضحا أن هناك 58% من مرضى الإدمان يعيشون في أسر سليمة مع الأب والأم، وأصبح تواجد الأسرة جسديا فقط دون احتواء حقيقي من الأب والأم للشاب أو الطفل أو المراهق.