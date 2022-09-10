فاروق الباز: الصحراء الغربية يصلها أفضل طاقة شمسية بالعالم

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إن الدولة لم تهتم حتى الآن بتوليد الطاقة الشمسية من الصحراء الغربية في مصر، بالرغم من أن تلك البقعة من مصر يصلها أفضل طاقة شمسية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية التي تصل لصحراء مصر الغربية قادرة على تبخر 200 مرة كمية الأمطار التي تصل إليها.

الباز: الصحراء الغربية في مصر أكبر مكان نجمع منه الطاقة الشمسية

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أكثر المناطق في أمريكا جفافا تقع في ولاية كاليفورنيا، وتحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم في توليد الطاقة الشمسية، «ده معناه أن الصحراء الغربية في مصر أكبر مكان نجمع منه الطاقة الشمسية».

الباز: يجب أن تعلن مصر استخدامها للطاقة الشمسية

وأوضح أن سعر إنتاج الطاقة الشمسية أقل من سعر النفط أو الوقود الأحفوري بشكل عام، مشيرا إلى أنه يجب أن تعلن مصر استخدامها للطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية أكثر من أي دولة أخرى على مستوى العالم، «مصر لديها القدرات والإمكانيات لمواجهة التغيرات المناخية».

وأكد أن قارات العالم لم تكن في مكانها الحالي قديما، حيث أن القارة الأفريقية قد تزحزحت من الجنوب إلى الشمال، واصطدمت بأوروبا ما أدى إلى تكوين جبال الألب، «ده معناه أن كتل القارات لم تكن في مكانها، وده معناه أن التغيير دائم على سطح الأرض، ولكن يجب أن نتعايش مع التغيير اللي بيحصل ونستفيد منه».