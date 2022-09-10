«الكهرباء»: إنتاجنا من الطاقة المتجددة يتخطى 10 آلاف ميجاوات العام المقبل

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر لديها ثراء كبير من الطاقات الشمسية والرياح، وذلك بفضل المقومات الطبيعية التي تتميز بها مصر عن باقي الدول.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن جميع دول العالم تنظر إلى الطاقة المتجددة والنظيفة والهيدروجين الأخضر على أنهم مصدر الطاقة المستقبلي، والوزارة نجحت في توليد أكثر من 7 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح أو الكهرومائية، وخلال العام المقبل نصل إلى أكثر من 10 آلاف ميجاوات.

خطة استراتيجية قومية لتوليد الطاقة النظيفة

وأوضح أنه خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت دول الاتحاد الأوروبي حراكا كبيرا لإتمام الربط الكهربائي ما بين اليونان ومصر، ومن ثم دخول تلك الطاقة على الشبكة الأوروبية، مشددا على وجود خطة استراتيجية قومية لتوليد الطاقة النظيفة، وتحظى بدعم غير مسبوق، ويشيد بها العالم أجمع.

وأكد أن هناك الكثير من الشركات الكبرى العاملة في القطاع فدائما ما تهتم بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وخلال الفترة الماضية فقد تم التوقيع على 15 مذكرة تفاهم لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الهيدروجين الأخضر.

تشجيع استثمار القطاع الخاص في الطاقة المتجددة

وتابع: «فيه مشروع تجريبي تابع للقطاع الخاص هيبدأ إنتاجه مع انطلاق قمة المناخ بمجال الأمونيا الخضراء؛ الأمر الذي انعكس على تشجيع مصر لاستثمار القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، ما يساعد على تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة».