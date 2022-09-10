قبل «القاهرة الدولي للكتاب 2023».. معرضان محليان في العام الجاري

بالتوازي مع استعدادات الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، لإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 الذي ينطلق من 24 يناير حتى 6 فبراير 2023، تستعد الهيئة لتنظيم معرضين محليين للكتاب في سبتمير وأكتوبر 2022.

وقالت الهيئة، في بيان سابق، إنه سيتم تنظيم معرض دمنهور الخامس للكتاب والمنعقد خلال الفترة من 19 حتى 28 سبتمبر 2022، بمكتبة مصر العامة، في حين تنظم الهيئة معرض الإسكندرية للكتاب في أكتوبر المقبل، وبذلك تختتم وزارة الثقافة معارض الكتاب للعام 2022.

كشفت هيئة الكتاب ملامح معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر عقده بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أن يتم فتح باب الاشتراك في المعرض عبر المنصة الإلكترونية، بدءا من 15 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2022.

معرض الكتاب 2023

وتم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية ضيفَ شرف المعرض في دورته المرتقبة، واختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض، نظرًا لكونه وجهًا ثقافيًا معبّرًا عن الهوية المصرية، وتنوعها وشمولها، ولما قدمه من منجز إبداعي فريد أدبيّا وفنيّا وإعلاميًّا.

وكذلك اختيار كامل كيلاني كاتب الأطفال شخصيةً معرض الطفل، بوصفه رائدا من رواد أدب الأطفال، المحور الرئيسي لفعاليات الدورة المقبلة هو «الثقافة وبناء الوعي».

اختيار الأردن ضيف شرف المعرض

وقالت هيئة الكتاب، إن اختيار الأردن ضيف شرف المعرض، يأتي تأكيدًا على عمق العلاقات المصرية - الأردنية، وتوطيد الروابط المشتركة الثقافية والاجتماعية والفنية والاقتصادية بين الشعبين، وكذا الدور المحوري للمشهد الثقافي الأردني في الثقافة العربية المعاصرة.

وقال رئيس الهيئة إنه تم الانتهاء من التنسيقات مع الأردن دولة ضيف الشرف بشأن هذه المشاركة، ومحاورها المختلفة، مؤكدًا حرص إدارة المعرض، على ظهور مشاركة ضيف الشرف بأفضل صورة.

وقال الحاج علي إن لجان المعرض في انعقاد مستمر، لمناقشة ووضع الخطة الكاملة لفعاليات وأنشطة المعرض المختلفة.