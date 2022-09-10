تحالف الأحزاب: الإصلاح الاقتصادي تجربة غير مسبوقة.. والإنجازات أقوى من المشككين

أشاد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا، بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ 2016، مؤكدا أن تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر غير مسبوقة، وساعدت الدولة على مواجهة الأزمات العالمية.

مطر: لولا الإصلاح الاقتصادي ما استطاعت مصر مواجهة الأزمات

وأضاف «مطر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش مؤتمر التحالف لدعم دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي، أنه لولا الإصلاح الاقتصادي ما استطاعت مصر مواجهة الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، قائلاً إن العالم أشاد بتجربة مصر، والإنجازات التي تحدث على أرض الواقع أبرز رد على المشككين.

البعض يحاول التشكيك في إجراءات الدولة

وتابع: «البعض يحاول أن يشكك في إجراءات الدولة، والتقليل من إنجازاتها، لتصدير الإحباط، لكن الشائعات لن تتمكن من إرادة الدولة المصرية، لأن الإنجازات على الأرض أقوى من أي كلام».

وأوضح أن أحزاب التحالف قدم رؤية اقتصادية للحوار الوطني، مشيدا بالجلسات التحضيرية للحوار التي عقدت على مدار الفترة الماضية.