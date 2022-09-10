تحالف الأحزاب يعلن تأييده لدعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي

أعلن تحالف الأحزاب المصرية، تأييده الكامل لدعوة الرئيس السيسي، لعقد مؤتمر اقتصادي، وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب «إرادة جيل» ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف «الأحزاب المصرية» المنضوي تحت رايته 42 حزبا سياسيا، إن التحالف يعلن تأييده لدعوة الرئيس لعقد المؤتمر، مشددا على أن الدعوة جاءت في توقيتها وفي إطار خطاب المصارحة، وبيان حالة للشعب المصري يوضح الحقائق والتحديات بشفافية من أجل وضع حلول ورؤى لكيفية تخطي الأزمة الاقتصادية وحل مشاكل الصناعة والزراعة والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

تحالف الأحزاب المصرية: سنقدم تصورات ومقترحات

وأضاف خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، المنعقد حاليا: «تحالف الأحزاب المصرية بما لديه من كوادر وخبرات، سيقوم بدراسة المشكلات والمساهمة في وضع وإعداد تصورات ومقترحات للحلول دعما لخطة الدولة واستراتجيتها لـ التنمية المستدامة 2030 بما يضمن التعامل مع المتغيرات الدولية والإقليمية».

واختتم «مطر» بيان التحالف: «هذه رسالة من تحالف الأحزاب المصرية إلى الرئيس، نحن معك وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».