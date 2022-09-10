تحالف الأحزاب: نبحث عن حل عملي لمشاكل المصنعين والمزارعين والمصدرين

ثمن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد مؤتمر اقتصادي، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس الأخيرة حول الحالة الاقتصادية المصرية فقد شهدت صراحة كبيرة وببساطة.

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الأحزاب لها دور مهم في تلك الدعوة، وذلك لأن الدعوة تمثل المحور الأساسي لحياة المواطن المصري، «مينفعش ندور على أي شيء آخر بدون وجود اقتصاد واهتمام بحياة الإنسان».

مطر: الحزب يثمن دعوة الرئيس الكريمة

وأوضح أن الاجتماع الذي عقده الحزب، اليوم، جاء من أجل تثمين تلك الدعوة الكريمة من قبل الرئيس السيسي، وحتى يشارك فيها الحزب على أرض الواقع، «نسعى لتحقيق شقين، تصدير منتجات بقيمة 100 مليار للخروج من عنق الزجاجة، وتقليل الواردات القادمة من الدول الأجنبية».

البحث عن حل عملي حقيقي لمشكلة المصنعين والمزارعين والمصدرين

وأكد أن الأحزاب المصرية تعمل حاليا في البحث عن حل عملي حقيقي لمشكلة المصنعين والمزارعين والمصدرين، وإعادة حقوق المصدرين بعد التباحث في شأن العقبات والمعوقات التي يواجها رجال الأعمال من ضرائب ومشكلات أخرى يتعرض لها المستثمرون في كل قطاعاتهم.

وأشار إلى أن المشروعات القومية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 8 سنوات، كانت ضرورة ملحة للحفاظ على مستقبل الدولة المصرية، بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، فنحن نرى الآن ناتج هذه المشروعات على أرض الواقع.