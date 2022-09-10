عضو بـ«الشيوخ»: دعوة الرئيس لعقد مؤتمر اقتصادي تؤكد إيمانه بالحوار لمواجهة الأزمات

أشاد خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عقد مؤتمر اقتصادي يضم خبراء الاقتصاد ورجال الصناعة والمستثمرين، موضحًا أن عقد هذا المؤتمر وفي هذا التوقيت يأتي إيمانًا من الرئيس بأن الحوار وتبادل الرؤى والمقترحات هو أساس نجاح الدولة في مواجهة الأزمات والتغلب على التحديات.

المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة

وقال عيش، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة نحو مناقشة كل التحديات الراهنة داخليًا وخارجيًا، ووضع حلول عاجلة لها في إطار حوار اقتصادي جاد تشارك فيه كل القوى والشخصيات الوطنية، وأصحاب الاختصاص للبحث عن حلول للتحديات الاقتصادية التى فرضتها الأحداث والتطورات العالمية الراهنة.

عمال مصر يؤيدون الدعوة للمؤتمر

وأضاف عيش أن الملايين من عمال مصر يؤيدون الدعوة إلى مؤتمر اقتصادي، ويثمنون الافتتاحات التي قام بها الرئيس أمس الأول الخميس، فى قناة السويس وقال إنها تؤكد متانة وقوة الاقتصاد المصري، خاصة أن القناة واحد من مصادر الدخل الأساسية لمصر، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع الجهود للعبور بالبلاد من هذه الفترة الصعبة، التي فرضتها الأحداث العالمية.