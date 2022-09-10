رئيس «الشعب الديمقراطي»: التسويق للمشروعات القومية يحتاج جهدا كبيرا من الإعلام

قال المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن التسويق للمشروعات القومية يحتاج الكثير من الجهد من الإعلام، وذلك لتوضيح الصورة الحقيقية لدى المستثمر الأجنبي بمناخ الاقتصاد المصري.

فؤاد: المشروع القومي للطرق كان نقلة نوعية

وأوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن المشروع القومي للطرق كان نقلة نوعية في ظل تغيرات الظروف الاقتصادية المصرية، وذلك من خلال الدور الذي لعبه في إقامة المدن والمشروعات القومية بالأراضي الصحراوية.

كما أعرب رئيس حزب الشعب الديمقراطي عن استنكاره لظاهرة «البلوجر» الذين تصدروا المنصات الإلكترونية، مطالبا جهات الإعلام المختلفة بوضع ضوابط ومواثيق شرف إعلامية لضبط المنظومة بشكل كبير.

يجب مساعدة البلوجرز على تقديم محتوى هادف وبناء

ودعا رئيس حزب الشعب الديمقراطي لضرورة العمل مع مختلف الشباب من فئات مختلفة، ومنهم «شباب البلوجرز» بحسب وصفه، ومساعدتهم على تقديم محتوى هادف وبناء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لـ تحالف الأحزاب المصرية الذي عقد مساء اليوم بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد.