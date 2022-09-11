النشرة الفنية.. هند صبري تروّج لـ«فضل ونعمة» ومصطفى كامل يستعد لـ«الموسيقيين»

أحداث عدّة شهدها الوسط الفني في الساعات الـ24 الماضية، تداولها رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع، ومنها إصابة الفنان إيهاب فهمي بفيروس كورونا، والترويج لفيلم جديد من بطولة هند صبري وماجد الكدواني، وغيرها من الأحداث.

وترصد السطور التالية، أبرز الأحداث الفنية، كما يلي:

إصابة إيهاب فهمي بكورونا

غاب الفنان إيهاب فهمي عن المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنان لطفي لبيب عضو اللجنة العليا للمهرجان، وأسامة رؤوف رئيس المهرجان، بعد إصابته بفيروس كورونا، حسب ما أعلن رئيس المهرجان.

هند صبري تروّج لـ«فضل ونعمة»

روّجت الفنانة هند صبري، لفيلمها الجديد «فضل ونعمة»، عبر حسابها على إنستجرام، ويشاركها البطولة الفنان ماجد الكدواني، محمود حافظ، محمد ممدوح، وياسمينا العبد، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي.

الشاب مامي يستعد لزيارة مصر

وأعلن الشاب مامي في تصريحات صحفية، استعداده لزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة، للاتفاق على ديّو غنائي مع أحد نجوم الغناء في مصر، كما يستعد لإحياء سلسلة حفلات غنائية في العديد من الدول العربية.

ترشح مصطفى كامل لمنصب نقيب الموسقيين

وأعلن الفنان مصطفى كامل، أنّه سيتقدّم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب المهن الموسيقية، خلفا للفنان هاني شاكر اليوم الأحد، حسب تصريح خاص لـ«الوطن».

وكان الفنان الكبير هاني شاكر، قدّم استقالته من منصب نقيب الموسيقيين بنهاية يونيو الماضي، وأرسل الاستقالة رسميًا لاتحاد النقابات الفنية في الأول من شهر يوليو الماضي.