سعد لمجرد يستعد لطرح أحدث أغنياته «العاشق الهايم» بلمسات الموسيقار طلال

ينتظر جمهور الفنان سعد لمجرد المفاجأة الفنية، الخاصة بأغنيته الجديدة «العاشق الهايم» التي يستعد لطرحها غدًا، من كلمات الشاعر كريم العراقي، ألحان الموسيقار طلال، توزيع موسيقي جلال الحمداوي، وإشراف عام خالد أبومنذر.

معلومات عن أغنية «العاشق الهايم» لـ سعد لمجرد

وتجسد أغنيته الجديدة «العاشق الهايم» في كلماتها حالة حب رومانسية حسبما تظهر الملامح الأولى من العمل، الذي يحمل لون موسيقي خاص ومختلف، ورؤية فنية متطورة تدمج ما بين الحداثة والأصالة.

الأغنية ستصدر أيضًا خلال الساعات القادمة على طريقة الفيديو كليب، بطريقة طرح مبتكرة بما يتناسب ومتغيرات العصر والسوق الغنائي، حيث يقدم سعد لمجرد أسلوب فني مميزة يشكل نقلة نوعية للأعمال الموسيقية المصورة التي قدمها في مسيرته الفنية، وتم تصوير العمل لمدة ثلاثة أيام، ما بين دبي وبيروت، تحت إدارة المخرج كريم بنيس، واستخدمت فيها أحدث الأجهزة والتقنية الحديثة.

سعد لمجرد يتحدث عن كليبه «العاشق الهايم»

يراهن الفنان سعد لمجرد على أغنية وكليب «العاشق الهايم» ويؤكد أنه عمل فني يقدمه بأسلوب رشيق، وأنه اختار هذا التوقيت لطرح العمل تماشيا مع أجواء الصيف والانطلاق.

وأشار سعد لمجرد في تصريحات صحفية، إلى أن اللحن تضمن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، وأن الفيديو كليب للأغنية عبارة عن فيلم متواصل يناقش قصة درامية، ليضاف العمل إلى سجل نجاحاته الفنية.

وقد وجه المطرب سعد لمجرد رسالة إلى جمهوره قائلاً، جمهوري الحبيب، لا يمكنكم أن تتخيلوا مدى سعادتي اليوم، أريد أن أشكركم على حبكم ودعمكم لي طوال السنوات الماضية، وأعدكم مرة أخرى بأنني سأفعل دائمًا فعل المستحيل لوضع ابتسامة على وجوهكم.