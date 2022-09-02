سعد لمجرد يكسر حاجز 600 ألف مشاهدة بأغنية الحلق.. ونجوم الفن يهنئونه

تصدرت أغنية الفنان سعد لمجرد «الحلق عامل قلق»، والتي طرحها في الساعات القليلة الماضية، عبر موقع يوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، والتي يتعاون فيها لأول مرة مع الشاعر تامر حسين، وهى من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي.

وكسرت أغنية الحلق للفنان سعد لمجرد والتي يقوم بغنائها باللهجة المصرية حاجز الـ600 ألف مشاهدة عبر يوتيوب، والفيديو كليب من إخراج دان حداد.

راغب علامة لـ سعد لمجرد: أغنية الحلق روعة

وحرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة سعد لمجرد بأغنيته الجديدة عبر حسابه بـ «إنستجرام»، أبرزهم الفنانة فيفي عبده، وساندي، والنجم اللبناني راغب علامة الذي علّق بقوله «حبيبي سعد، ألف مبروك الأغنية روعة، أتمنى لك دومًا كل النجاح والتوفيق».

إليسا: استثنائي بأخلاقك

وحرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تهنئة سعد بالأغنية الجديدة، وذلك عبر حسابها على موقع تويتر، بقولها له: «ألف مبروك حبيبي الأغنية الجديدة والعمل الحلو متل العادة، أنت استثنائي بأخلاقك وزمالتك وبتمنالك كل نجاح وكل خير».

وتعاون كل من إليسا ولمجرد سويًا في أغنية من أول دقيقة، التي حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت تريند صفحات السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، منذ طرحها في شهر مايو الماضي، وحققت ما يزيد عن 240 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

كلمات أغنية الحلق للفنان سعد لمجرد

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، كلمات أغنية الحلق للفنان المغربي سعد لمجرد، ومن بين كلماتها:

الحلق اللى عامل قلق

أُعذروا قلبى لو إتسرق

بـ احلف وبـ قول ع الملا

اللي يسيبها ده غلطان

دي عليها لفة سلسلة والروج عامل مشكلة

يعني يابخت اللي اشترى

أصل اللي اشترى كسبان

بـ الورد دي متعطرة

لاء مرسومة بالمسطرة

والخطوة دي متمخترة

تمشى بتعملي قلبان

الشعر عامل مُنحنىّ

ع الخصر نازل ما إتنى

أنا شفت كده ومُت أنا

أنا كده بـ أوصف مانيكان