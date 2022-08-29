سعد لمجرد يطرح برومو كليبه الجديد «الحلق».. فيديو

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو التشويقي لكليبه الجديد «الحلق»، وعلق على الفيديو قائلا: «قريبا».

أغنية الحلق

تعد أغنية الحلق، التعاون الأول بين الشاعر تامر حسين والفنان سعد لمجرد، وأعلن حسين منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن هذا التعاون قائلا: «قريبا، أول تعاون بيني وبين صديقي الفنان المغربي سعد لمجرد، ألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال حمداوي، الحلق اللي عامل قلق، صيف 2022».

أغنية من أول دقيقة

وحقق سعد لمجرد نجاحا كبيرا بالدويتو الغنائي من أول دقيقة، الذي شارك فيه إليسا، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومكس وماستر ايلي بربر، وإخراج كريم بنيس.

وتصدرت الأغنية تريندات مواقع التواصل، وفي تصريح تليفزيوني، أكد لمجرد أنه سعيد جدا بنجاح أغنية من أول دقيقة مع إليسا، إذ تقابلا منذ فترة في فرنسا واتفقا على تقديم دويتو غنائي إلى أن تم تحديد فكرة أغنية رومانسية.