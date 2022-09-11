مصادر: كاظم الساهر بصحة جيدة.. وفيديو القدم الصناعية «قديم»

انتشر فيديو عبر صفحات رواد التواصل الاجتماعي للفنان العراقي الكبير كاظم الساهر يظهره هو يتحرك بشكل صعب، مما دفع الجمهور للاعتقاد أن القيصر يعيش بقدم صناعية.

علمت «الوطن» من مصادر مقربة من كاظم الساهر، أن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من صحة، وأن الفيديو المنتشر من حفل لكاظم الساهر منذ منتصف العام من دولة السعودية في حفل مدينة الرياض، مشيرة إلى أن الفنان بصحة جيدة.

كاظم الساهر تعرض لكسر فىي قدمه

القيصر كاظم الساهر يكشف عن كسر في رجله ويعتذر من جمهوره عن عدم الوقوف لمدة طويلة#كاظم_الساهر pic.twitter.com/CNnqysbhtG — Creative_alsahir (@AlsahirCreative) March 13, 2022

ظهر كاظم الساهر في الفيديو وهو يصعد بصعوبة نتيجة المعاناة من كسر في قدمه قبل الحفل بعدة أسابيع مما أثر على صعوده.

كاظم الساهر قدم حفلين في مصر بالساحل والأوبرا

كما تداول الجمهور فيديو آخر يوثق تعرض قدم الساهر للإصابة، قبل مغادرته لمسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث أمسك الفنان العراقي قدمه بشكل غير مباشر بعد انتهاء الحفل.

كاظم الساهر كان قد حضر لمصر لمدة أسبوعين خلال الشهر الماضي لإحياء حفلين غنائيين في الساحل الشمالي ودار الأوبرا المصرية كما أنه سجل إحدى الحلقات التليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامج معكم الذي كشف فيه عددا كبيرا من أسرار حياته منها ان أحفاده حتى الآن لا يتحدثون اللغة العربية.