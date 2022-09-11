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مصادر: كاظم الساهر بصحة جيدة.. وفيديو القدم الصناعية «قديم»

كتب:

محمود الرفاعى
12:33 ص | الأحد 11 سبتمبر 2022
كاظم الساهر

كاظم الساهر

انتشر فيديو عبر صفحات رواد التواصل الاجتماعي للفنان العراقي الكبير كاظم الساهر يظهره هو يتحرك بشكل صعب، مما دفع الجمهور للاعتقاد أن القيصر يعيش بقدم صناعية.

علمت «الوطن» من مصادر مقربة من كاظم الساهر، أن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من صحة، وأن الفيديو المنتشر من حفل لكاظم الساهر منذ منتصف العام من دولة السعودية في حفل مدينة الرياض، مشيرة إلى أن الفنان بصحة جيدة.

كاظم الساهر تعرض لكسر فىي قدمه

ظهر كاظم الساهر في الفيديو وهو يصعد بصعوبة نتيجة المعاناة من كسر في قدمه قبل الحفل بعدة أسابيع مما أثر على صعوده.

كاظم الساهر قدم حفلين في مصر بالساحل والأوبرا

كما تداول الجمهور فيديو آخر يوثق تعرض قدم الساهر للإصابة، قبل مغادرته لمسرح أبو بكر سالم في الرياض، حيث أمسك الفنان العراقي قدمه بشكل غير مباشر بعد انتهاء الحفل.

كاظم الساهر كان قد حضر لمصر لمدة أسبوعين خلال الشهر الماضي لإحياء حفلين غنائيين في الساحل الشمالي ودار الأوبرا المصرية كما أنه سجل إحدى الحلقات التليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي لبرنامج معكم الذي كشف فيه عددا كبيرا من أسرار حياته منها ان أحفاده حتى الآن لا يتحدثون اللغة العربية.

 

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بقلم محمود الرفاعى