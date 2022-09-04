النشرة الفنية.. 5 أسرار في حياة كاظم الساهر.. وكواليس مسلسل محمد رمضان

تتصدر آخر أخبار نجوم الفن اهتمامات الجمهور، ويحرصون على معرفتها بشكل متواصل، من بينها الأسرار التي كشفها الفنان كاظم الساهر عن حياته لأول مرة، وذلك خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، على شاشة قناة «CBC»، وكان من بينها هي عدم تحدث أحفاده اللغة العربية.

أسرار في حياة كاظم الساهر

كما كشف الفنان كاظم الساهر عن اسمه الحقيقي قائلا إن اسمه الحقيقي كاظم حبار إبراهيم لكن اختار لقب الساهر بعدما تعرض للسخرية، وتحدث عن رحيل أم أولاده والتي شكلت صدمة ما زال تأثيرها حاضرا في حياته وحياة أسرته بالكامل.

من بين الأسرار التي كشف عنها كاظم الساهر أنه عمل في مهن عديدة منذ طفولته مثل حمل التراب والعمل في النسيج وهو في عمر 11 عاما، كما كشف أنه بيتوتي لا يحب الخروج كثيرا من المنزل أو السهر إلا فقط للعمل، لافتا إلى نه زار مصر 3 مرات خلال العشر سنوات الماضية إلا أنه لم يقم خلالها حفلات غنائية.

مسلسل محمد رمضان الجديد

على صعيد منفصل، أعلن الفنان محمد رمضان الانتهاء من كتابة 30 حلقة من مسلسل «العمدة» المقرر عرضه في رمضان 2023 وذلك عبر حسابه على موقع «إنستجرام».

تحذير من إليسا لجمهورها

ومن بين الأخبار الفنية التي حظت باهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية، تحذير الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها من وجود صفحات تنتحل اسمها وشخصيتها على السوشيال ميديا وتقوم بكتابة تصريحات وكلمات تثير الشائعات، وذلك خلال منشور لها على موقع «تويتر».