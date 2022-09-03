5 أسرار كشفها كاظم الساهر لأول مرة.. «أحفاده لا يتحدثون العربية»

5 أسرار كشف عنها الفنان العراقي كاظم الساهر عن حياته وعائلته، وذلك خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، منها أن أحفاده لا يتحدثون العربية، معلقًا بأن هذا لا يدعو للفخر، كما أن ابنه «وسام» صوته حلو.

اسمه الحقيقي

كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، عن اسمه الحقيقي وسبب تغييره منذ صغر سنه، قائلًا إن اسمه الحقيقي كاظم جبار إبراهيم، لكنه اختار لقب الساهر بعد السخرية الكبيرة، رغم أنه لا يشبه حياته الحقيقية.

رحيل أم أولاده

وتحدث كاظم الساهر عن رحيل أم أولاده، مؤكدًا أن وفاتها كانت صدمة لا يزال تأثيرها حاضرا في حياته وحياة الأسرة بأكملها، قائلًا: «الهزة اللي أصيبنا فيها بعد رحيل أم الأولاد لا أتمناها للأعداء ولا حتى أسوأ الناس، كنا منفصلين لكن أي شيء يخص الأولاد كنا على اتصال وكنت مرتاح إنها متعمقة في الدين وتدعيلهم وتوصيهم، كنت مرتاح ومطمن إنها مسؤولة عن كل شيء، كانت هذه الحميمية موجودة بيننا، ولحد الآن ندخل البيت بعدنا ما مصدقين».

مهن قاسية عمل بها

وعن بداياته، قال كاظم الساهر إنه عمل في العديد من المهن منذ طفولته، مثل «حمل التراب»، والعمل في معمل نسيج وهو في عمر 11 عامًا، لافتًا إلى أنه كان ضعيفًا ونحيلًا ولم يتحمل العمل في حمل التراب.

بيتوتي ولا يحب السهر

ولفت إلى أن العزلة بمعنى الغياب عن السهر والخروج ولقاء الأصدقاء باستمرار، قائلا: «كل هذه الأشياء شبه حرمت منها، لا أسهر إلا لو في عمل، أنا بيتوتي للغاية، حتى بيتي أخدته بقرية لأني أحب الخضرة والزراعة».

زار مصر 3 مرات

وعن غيابه أكثر من 10 سنوات عن الغناء في مصر، لفت أن الأجواء كانت رائعة في الحفل، ووصلوا مبكرا قبل موعدهم حتى يستمتعوا بالتواجد مع الحضور من الشباب، مشيرًا إلى أن غيابه عن مصر كان عن الحفلات فقط وليس الزيارة، فقد جاء لمصر أكثر من 3 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة.