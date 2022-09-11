انطلاق مهرجان «الرياضة للجميع» في الإسكندرية 16 سبتمبر.. الدخول مجانا

أعلنت مديرية السياحة والمصايف بالإسكندرية، عن انطلاق مهرجان الرياضة للجميع بشاطئ إسحاق حلمي في عروس البحر المتوسط، يوم الجمعة المقبل، وذلك حرصا على استمرار استقبال الأفراد دون انقطاع على الشواطئ للتشجيع على الرياضة.

كما أضافت المديرية في بيان، استمرار فتح الشواطئ لاستقبال كافة الفاعليات الرياضية والفنية والثقافية.

دعوة مفتوحة للجميع لحضور مهرجان الرياضة بالإسكندرية

ودعا اللواء محمد الشريف، جميع المواطنين من مختلف محافظات مصر لحضور المهرجان والمباريات بالمجان، وبحسب بيان مديرية السياحة والمصايف بالإسكندرية ينطلق مهرجان الرياضة للجميع يوم 16 سبتمبر الجاري، في الساعة التاسعة صباحا بشاطئ إسحاق حلمي بكورنيش سيدي بشر وذلك برعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة واتحاد الرياضة للجميع.

فعاليات ومنافسات ضمن مهرجان الرياضة للجميع بالإسكندرية

يتضمن المهرجان العديد من المنافسات مثل كرة القدم وكرة طائرة، والراكيت، ورياضة السومو، وكاراتيه، وشد الحبل وكرة سرعة، وألعاب، وعروض فنية ورياضية متنوعة أخرى للتشجيع على الرياضة وتنشيط السياحة في الإسكندرية طوال العام.