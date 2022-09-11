تامر عاشور يداعب جمهوره في حفل الإسكندرية: «معنديش أغاني فرفشة»

أحيا الفنان تامر عاشور، حفلا غنائيا نظمته دفعة عام 1989 كلية خدمة اجتماعية بجامعة الإسكندرية.

تامر عاشور: «معنديش أغاني فرفشة»

قدم عاشور خلال الحفل نخبة من أهم وأشهر أغنياته منها «قولولو سماح» و«كان موضوع» و«خلينى في حضنك».

ودخل عاشور في مزاح مع الحاضرين في الحفل أكثر من مرة منها إحدى الفتيات التي طلبت منه أن يشدو بأغنيات فرفشة، فرد قائلا: «منعدناش الكلام ده»

تامر عاشور كان قد تصدر مؤخرا «تويتر مصر» بسبب أغنياته الحزينة التي اعتاد تقديمها في حفلاته بالقاهرة والسعودية.

أغنية هي الناس لتامر عاشور

تامر عاشور كان قد طرح مؤخرا أحدث أعماله الغنائية «هي الناس» كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر وميكس.

يذكر أن آخر ألبومات تامر عاشور في يناير 2022 بعنوان «تيجى نتراهن»، والذى شمل عددا من الأغانى المتنوعة ما بين الدراما والحزين والرومانسى، ألبومات 10 أغانى هي: تيجي نتراهن، تملي، إحنا الدنيا، كان كان، حنلها وأنت بعيد، الفترة دي، اقعد نتكلم، مفيش جدعنة، خلتني أحس، خليني في حضنك، كنت فين.