وزير خارجية أوكرانيا: ألمانيا ستعمل على تعزيز القدرات المؤسسية للوزارة

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن ألمانيا ستعمل كجزء من مشروع مشترك بين وزارتي خارجية البلاد ونظيرتها الأوكرانية، على تعزيز القدرات المؤسسية لخارجية «كييف» فيما يتعلق بالتكامل الأوروبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

كوليبا: مناقشة إنشاء محكمة خاصة لتقديم القيادة الروسية للعدالة

وأضاف كوليبا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك في العاصمة «كييف»، أن الأمر سيسرع مسار أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى مناقشة بالتفصيل إنشاء محكمة خاصة لتقديم القيادة الروسية للعدالة بشأن الحرب.

انتقاد أوكراني حول حياد الهند إزاء الحرب

وانتقد وزير الخارجية الأوكراني، حياد الهند إزاء الحرب الروسية، فيما ندد رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميكال، بالموقف السلبي لـ«صندوق النقد الدولي» حيال بلاده، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال مسؤول أوكراني، إن القوات الروسية استهدفت 5 مناطق في إقليم سومي الواقع شمال شرقي البلاد.

وفي سياق آخر، قالت صحيفة «التليجراف» البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أول زعيم عالمي يهنئ الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا العظمى على توليه العرش.

وأمس السبت، أرسل بوتين برقية تهنئة إلى تشارلز الثالث بمناسبة توليه العرش، متمنيا للملك البريطاني التوفيق، والصحة.

وأشارت «التليجراف»، إلى أن بوتين وتشارلز الثالث تقابلا شخصيًا عدة مرات، بينها أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الروسي إلى المملكة المتحدة في 2003.

وفي وقت سابق، تم إعلان تشارلز الثالث ملكا رسميًا على بريطانيا في اجتماع لمجلس الخلافة في قصر «سانت جيمس» بالعاصمة «لندن».