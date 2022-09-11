اليوم.. بوكا جونيورز وريفر بليت في قمة ساخنة بالدوري الأرجنتيني

يلتقي عملاقا الكرة الأرجنتينية، بوكا جونيورز وريفر بليت، اليوم الأحد، في الجولة 18 من الدوري الممتاز، على معقل الأول «لا بومبونيرا» بالعاصمة «بيونس آيرس».

أتلتيكو توكومان يتصدر الدوري الأرجنتيني

ويتطلع الغريمان التقليديان، بوكا جونيورز وريفر بليت، إلى تعويض فارق 5 نقاط عن متصدر الدوري الأرجنتيني الممتاز أتلتيكو توكومان، برصيد 34 نقطة من خوض 18 لقاء في المسابقة.

ويدخل بوكا جونيورز، اللقاء، محتلا المركز السابع في ترتيب الدوري الأرجنتيني الممتاز برصيد 29 نقطة من خوض 17 لقاء. وفاز بوكو جونيورز، في 9 مباريات بالدوري الأرجنتيني الممتاز وتعادل في لقاءين اثنين فقط، ولقي 6 هزائم.

ريفر بليت يحقق 5 تعادلات في الدوري الأرجنتيني الممتاز

بدوره، يخوض الغريم التقليدي، ريفر بليت، اللقاء مع بوكا جونيورز، في المركز السادس، برصيد 29 نقطة، بالدوري الأرجنتيني الممتاز من تحقيق 8 انتصارات و5تعادلات، فيما خسر 4 لقاءات فقط .

من جانبها، قالت صحيفة «آس» الإسبانية، إن داريو هيريرا «37 عاما»، سيدير لقاء بوكا جونيورز وريفر بليت في مباراة «لا بومبونيرا»، فيما أعلنت شركة «تورنيوس» الأرجنتينية، إن المباراة ستبث على الهواء مباشرة إلى أكثر من 130 دولة.

وكان بوكا جونيورز، ودع بطولة كوبا ليبرتادوريس، من الدور الـ 16، لصالح فريق كورينثيانز البرازيلي بضربات الترجيح بنتيجة6-5 على إثر تعادل الفريقان سلبيا في لقاءي الذهاب والعودة، كما ودع ريفر بليت كوبا ليبرتادوريس من الدور ذاته، أثر هزيمته من مواطنه فيليز سارسفيلد بنتيجة 1-0 في مباراتي الذهاب والإياب في المسابقة.