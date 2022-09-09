عاجل.. تأهل ساو باولو إلى نهائي بطولة سود أمريكانا

تأهل فريق ساو باولو البرازيلي إلى نهائي بطولة سود أمريكانا لكرة القدم، على حساب مواطنه أتليتيكو جويانيينسي، في مباراة إياب دور الأربعة من البطولة بضربات الترجيح بنتيجة، 4-2 على ملعب المورمبي.

ويلتقي ساو باولو البرازيلي في نهائي بطولة سود أمريكانا، إنديبندينتي ديل فال الإكوادوري، على ملعب «ماريو ألبرتو كيمبس» في كوردوبا شمال غربي «بوينس آيرس» بالأرجنتين، في 1 أكتوبر المقبل.

El penal que le dio a @SaoPauloFC el pasaje a la Final de la CONMEBOL #Sudamericana: la definición del argentino Giuliano Galoppo. pic.twitter.com/RJ22rQJmYP — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 9, 2022

وفاز ساو باولو على مواطنه أتليتيكو جويانيينسي، في لقاء إياب الدول قبل نهائي بطولة سود أمريكانا، بنتيجة 2-0 على ملعب مورمبي، ليتعادل الفريقين في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 3-3، ليحتكما إلى ضربات الترجيح.

وكان ساو باولو خسر أمام أتليتيكو جويانيينسي، بنتيجة 3-1 في مباراة ذهاب قبل نهائي بطولة كوبا سود أمريكانا، التي استضافها ملعب سيرا دورادا.

باتريك يحرز هدفي ساو باولو في مرمى أتليتيكو جويانيينسي

وأحرز لاعب ساو باولو، باتريك، الذي يحمل قميص رقم 3، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

El penal que falló Léo Pereira, de @ACGOficial antes de la clasificación de @SaoPauloFC. pic.twitter.com/ezwgegwFOJ — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 9, 2022

وكان حكم اللقاء، الأرجنتيني، داريو هيريرا، ألغى هدفا، أحرزه، لاعب ساوباولو جوناثان كاليري، يحمل القميص رقم 9 في الدقيقة 15 من الشوط الأول، بسبب خطأ ارتكبه اللاعب داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني، أحرز لاعب ساو باولو، هدف فريقه الثاني، في مرمى حارس أتليتيكو جويانيينسي، بتمريرة عرضية مثالية من أليسون، لتسكن الزاوية اليسرى العليا للحارس رينان.

وفي الدقيقة، 17 من عمر اللقاء، أجرى ساو باولو، تبديل اضطراي، بنزول بابلو مايا، يحمل القميص رقم 29، بديلا عن جابرييل نيفيس رقم 15، بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، أجرى أتليتيكو، تغييرا بنزول ليوناردو بيريرا، يحمل القميص رقم 11، مكان جورجينيو رقم 10 المصاب.