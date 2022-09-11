مصرع 18 شخصا في اصطدام حافلة ركاب بصهريج وقود بالمكسيك «صور»

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم في حادث اصطدام حافلة ركاب بصهريج محمل بالوقود على طريق سريع، شمال المكسيك، فيما أشارت السلطات إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، حسب «روسيا اليوم»

وقال ممثلو الادعاء، إن الحادث وقع على طريق يؤدي إلى مدينة «مونتيري» شمال المكسيك، وربما نجم عن انفصال إحدى مقطورتي الصهريج.

وذكرت وسائل إعلام، أن المقطورة، كانت تحمل مادة كيميائية تستخدم لإزالة الشحوم، فيما قال «الحرس الوطني»، إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وكانت الشاحنة تنقل 33 ألف لتر من البنزين.

نجاة سائق الصهريج من الحادث

وكانت الحافلة متجهة إلى «مونتيري» من ولاية «هيدالجو» وسط المكسيك، فيما أشارت مصادر، إلى نجاة سائق الصهريج من الحادث، وأحالته السلطات إلى للتحقيق، فيما أظهرت صورا، تفحم الحافلة بالكامل.

من جانبه، أوضح مكتب المدعي العام في «تاماوليباس» الواقعة شمال شرقي المكسيك، أن الضحايا احترقوا عند الانفجار.

تسجيل 378500 حادث مرور في المتوسط ​​كل عام

وفي المكسيك، يتم تسجيل 378500 حادث مرور في المتوسط ​​كل عام، وفقًا للإحصاءات من 2015 إلى 2021 ، مما أدى وفاة حوالي 16000 شخصا سنويًا.

وأشار «التحالف الوطني للسلامة على الطرق»، في تقرير، إلى أن متوسط ​​44 حالة وفاة في اليوم سببها حوادث الطرق في جميع أنحاء المكسيك.