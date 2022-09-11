«إينرجوأتوم» الأوكرانية: توقف محطة زابوريجيا النووية عن العمل بشكل كامل

أعلنت شركة «إينرجوأتوم» الأوكرانية، المشغلة لمحطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، توقف المحطة عن العمل بشكل كامل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، إن بلاده ستمر بشتاء في غاية الصعوبة إذا توقف توريد الكهرباء من محطة «زابوريجيا» النووية.

بدورها، أعلنت الاستخبارات البريطانية، أن القوات الأوكرانية تواصل تحقيق مكاسب في «خاركيف» شمال شرقي أوكرانيا.

اندلاع النيران في 1000 هكتار من الغابات

وفي سياق متصل، قتل 4 مدنيين على الأقل جراء قصف أوكراني، تسبب في اندلاع النيران في 1000 هكتار « 1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدانا» من الغابات بمحمية «كينبورن سبيت» في مقاطعة «نيكولاييف» جنوبي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قالت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنايسل، إن أزمة صناعة الطاقة الكهربائية في أوروبا بدأت قبل أكثر من عام، موضحة أن السياسيين الأوروبيين هم أنفسهم من تسببوا بها.