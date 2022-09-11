شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ.. مجلس مدينة ذكي وحديقة مركزية ومجمع بنوك

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، عددا من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، في إطار جولته لمتابعة الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر، أن يستكمل رئيس الوزراء والوفد المرافق له جولته اليوم الأحد، حيث يتفقد أول مجلس مدينة ذكي صديق للبيئة، والحديقة المركزية، والممشى السياحي والسوق التجاري القديم، وعددا من المشروعات الأخرى.

مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشاد بنسب تنفيذ الأعمال التي تُنفذ في المشروعات، موضحا أن جميع المشروعات ستُفتتح قبل انطلاق قمة المناخ التي يشارك فيها 40 ألف شخص من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن الجولة اليوم تشمل متابعة أعمال إنشاء أول مجلس مدينة ذكي في مصر بشرم الشيخ على مساحة 20 ألف متر مربع، والذي يطبق المنظومة الرقمية، ويقدم خدمات للمواطنين والسياح في أقل من خمس دقائق، مشيرا إلى تزويد المجلس بأحدث الوسائل التكنولوجية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع بأن تكلفة المشروع 250 مليون جنيه، ويشمل محطة محولات الكهرباء، والأثاث الخاص بالمجلس، لافتا إلى إقامة مركز السيطرة الموحد بالمجلس، وهو عبارة عن مركز عمليات متقدم يربط جميع المدن بشرم الشيخ بالصوت والصورة ومتابعة الأزمات وإيجاد حلول لها.

الحديقة المركزية ومجمع بنوك

وأكد المحافظ، في تصريحاته أن الحديقة المركزية بشرم الشيخ هي إضافة جديدة إلى مدينة شرم الشيخ الخضراء، حيث تبلغ مساحتها 110 آلاف متر مربع، وتم تصميم شبكات الري والصرف وغرف الطلمبات، موضحا أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 90%، بتكلفة 100 مليون جنيه، وتضم مشايات ومطاعم ونافورات وأشجار مثمرة.

وتابع، بأن الحديقة تقع علي الطريق الدائري بجوار مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، ويستطيع المواطنين وأهالي المدينة والسياح التنزه والتريض بها.

وقال، إن التحول الرقمي الذي تشهده جنوب سيناء شهد إنشاء مجمع للبنوك ومول تجاري بجوار مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي على مساحة 3500 متر مربع، بتكلفة 77 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ بلغت 85%.