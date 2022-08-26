افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي نهاية سبتمبر بتكلفة 200 مليون جنيه

يستمر العمل في مدينة شرم الشيخ عبارة عن خلية نحل، ورديات طوال اليوم من العمال، لإنجاز المشروعات قبل انعقاد قمة المناخ المقبلة كوب 27.

إجمالي المشروعات المقرر الانتهاء منها نهاية شهر سبتمبر المقبل 31 مشروعًا متنوع بين بنية تحتية، وإنشاءات جديدة، ومشروعات صديقة للبيئة، حدائق ذكية، مساحات خضراء، من بين هذه المشروعات مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي.

أول مجلس ذكي في جنوب سيناء

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أكد في تصريحات لـ«الوطن» أن مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد هو أول مجلس مدينة ذكي، ويجري إنشاءه وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات الرقمية في إطار تحول للدولة إلى الرقمنة، بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه.

وأضاف «فودة»، أن المجلس مقام على مساحة 20 ألف متر مربع، بدء العمل به عام 2019 بعد تخصيص الأرض، وهو مزود بخدمات رقمية مدمجة بحيث تقدم خدمة للمستثمر، والمواطن بصورة دقيقة وسريعة، دون تدخل العنصر البشري.

افتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة أنه جرى وضع اللمسات الأخيرة لمجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، موضحًا أن أعمال التشطيبات أوشكت على الانتهاء حيث جرى تزويدها بشبكة من كوابل الفيبر عالية الجودة لضمان سرعة خدمات الإنترنت.

وتابع المحافظ، أن كل الأجهزة المستخدمة في إدارة المجلس من حاسبات واتصالات تتواكب مع التطور الذي تشهده مصر في مجال التحول الرقمي، مضيفًا أن المواطن سوف يحصل على خدمة خمس نجوم عقب افتتاح المبني بعيدًا عن الوساطة أو المحسوبية.

مركز السيطرة الموحد

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جري تزويد مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي بوحدة محولات كهربائية، بالإضافة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة، وجرى إنشاء مركز السيطرة الموحد داخل المجلس ليكون بمثابة غرفة عمليات متقدمة مرتبطة بكل المدن.

وأوضح أنه جرى إقامة حديقة مركزية بحوار مجلس المدينة الذكي ومجمع بنوك ومطاعم ومول تجاري لخدمة المواطنين.