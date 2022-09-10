«فودة»: استكمال المنظومة الخضراء في شرم الشيخ قبل انطلاق قمة المناخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استكمال المنظومة الذكية بمدينة شرم الشيخ؛ استعدادا لقمة المناخ نوفمبر المقبل، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد منظومة التاكسي الذكي التي تطبق لأول مرة بشرم الشيخ.

«فودة»: التاكسي الذكي يتضمن منظومة التأمين بكاميرات أمنية

وتابع «فودة»: «منظومة التاكسي الذكي عبارة عن الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية ليتم سداد قيمة التعريفة عن طريق أجهزة الـ POS، ويتضمن التاكسي الذكي منظومة التأمين بكاميرات أمنية، ويجرى تركيبه بالتقسيط بتكلفة 18 ألف جنيه على 4 سنوات».

استكمال منظومة التاكسي الذكي على سيارات الأجرة بالمدينة

وقدم اللواء خالد فودة شرحا مفصلا إلى الدكتور مصطفى مدبولي الذي قاد بنفسه التاكسي الذكي الذي سيكون متواجدا في شرم الشيخ الفترة المقبلة، مؤكدا أنه جرى تحويل 800 سيارة أجرة في شرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين، وجاري استكمال منظومة التاكسي الذكي على كل سيارات الأجرة بالمدينة.

وأوضح المحافظ، أن الأتوبيس الكهربائي وصل إلى مدينة شرم الشيخ للعمل لأول مرة حيث جرى تصنيع 150 أتوبيسا كهربائيا للعمل في شرم الشيخ، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من محطة شحن الأتوبيسات والسيارات بالكهرباء المقامة على مساحة 100 فدان بنسبة 90% وسيجرى افتتاحها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى توفير 12 محطة شحن السيارات بالكهرباء لاستكمال المنظومة الخضراء وتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.