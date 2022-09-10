وزير التعليم العالي يشيد بسرعة تنفيذ منشآت الجامعة الأهلية في المنيا

اختتم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زياراته الميدانية لمنشآت جامعة المنيا، بتفقد جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة.

وشملت جولة «عاشور»، مبنى دار العلوم الجديد، ثم مركز الاختبارات الإلكترونية، والمستشفى الجامعي الجديد «ثلاثي الأجنحة»، برفقة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا.

ثلاثة مباني تعليمية للقطاع الطبي في الجامعة الأهلية

وخلال الجولة، جرى استعراض منشآت جامعة المنيا الأهلية، والتي أقيمت على مساحة 41.2 فداناً، وتضم 11 مبنى أكاديميا تشمل: المبنى الإداري، وثلاث مباني تعليمية للقطاع الطبي، واثنين للقطاع الهندسي، ومبنى لقطاع العلوم الإنسانية، ومبنى آخر للمعامل المركزية، ومبنيين لورش القطاع الهندسي، حيث وصل نسبة الإنجاز للموقع العام للجامعة إلى ما يزيد على 70% من المستهدف، وإنجاز ما يقارب من 95% من مباني القطاع الطبي، لبدء استقبال طلاب كلية الصيدلة هذا العام.

إنشاء الجامعة الأهلية في زمن قياسي

وأشاد وزير التعليم العالي، بمعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية لجامعة المنيا الأهلية، وسرعة تنفيذها خلال فترة لا تتجاوز العام الواحد، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم الجامعي، وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية والمنهجية في المجالات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية لمواكبة جامعات الجيل الرابع.

تنفيذ 95% من المستشفى ثلاثي الأجنحة

وتفقد الوزير المستشفى ثلاثي الأجنحة للعظام والباطنة والجراحة، المكون من 9 طوابق بسعة 292 سريرًا تضم 12 عيادة خارجية (عظام – باطنة – أمراض نفسية – عمليات صغرى)، بالإضافة إلى 32 عيادة تخدير وتجهيز عمليات وفصول دراسية وعنابر مرضى وغرف أطباء وممرضات، حيث جرى الانتهاء من 95% من المستشفى، وجار العمل في الموقع العام تمهيدًا للافتتاح.