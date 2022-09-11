«أطباء الشرقية»: تقديم كل الدعم للطبيب المعتدى عليه بمستشفى ههيا

كشفت نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، تفاصيل الاعتداء على طبيب في مستشفى حكومي بمركز ههيا.

وقالت نقابة الأطباء، خلال بيان لها، إنه تم التواصل مع الطبيب المعتدى عليه بمجرد العلم بالموضوع، مشيرة إلى تقديم كل الدعم له، ومتابعة الأمر لحظة بلحظة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأضافت النقابة، أن الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية، كما تواصل الدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات مع ادارة مستشفى ههيا لتقديم كل الدعم والمساندة للطبيب.

وأشارت النقابة إلى أن إدارة مستشفى ههيا ظلت بجانب الطبيب حتى الثالثة فجرا، لإنهاء كل الإجراءت القانونية.

الحرص على حق الأطباء

وأكدت نقابة أطباء الشرقية الحرص على حق كل طبيب وفرد بالأطقم الطبية، لتقديم الخدمة الطبية بشكل محفوظ الكرامة وآمن، مشيرة إلى حرصها على حفظ كرامة الأطباء وكل أفراد الأطقم، وأن يعملوا في جو آمن لتقديم أفضل خدمة طبية للأهالي جميعا.