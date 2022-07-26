قصة طالب بالشرقية وجه الرئيس بعلاجه.. 4 سنوات معاناة مع المرض

كشف الشاب إبراهيم محمود، 23 عاما، والذي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاجه، تفاصيل إصابته في حادث تصادم تعرض له عام 2018 أثناء ذهابه إلى الجامعة، ما أسفر عن مروره بأزمة صحية استمرت منذ وقوع الحادث وحتى الآن، ما دفعه لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لعلاجه.

«إبراهيم» يشكر الرئيس على استجابته

وقال «إبراهيم محمود» المحتجز حاليا داخل مستشفى جامعة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم، إنه شعر بسعادة كبيرة فور علمه باستجابة الرئيس السيسي لاستغاثة أسرته، مقدما الشكر للرئيس على سرعة الاستجابة، ومتمنيا أن يعود إلى حالته الطبيعية.

وأوضح الطالب المقيم في منشأة أبو عمر، التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، أنه كان متوجها إلى جامعة الزقازيق للوصول إلى مقر كلية الآداب التي يدرس بها، وأثناء استقلاله وسيلة مواصلات تعرض لحادث تصادم أدى لإصابته بكسور عديدة في أنحاء جسمه.

وأشار إلى أنه جرى نقله إلى مستشفى الحسينية آنذاك ثم تحويله لمستشفى الزقاريق الجامعي، وأجرى عدة عمليات وظل محتجزا بها لفترة طويلة، ثم أصيب بالحمى الشوكية وتم نقله إلى مستشفى الحميات بالزقازيق، وبعد شفائه عاد مرة أخرى إلى مستشفى الزقازيق الجامعي وتماثل للشفاء إلى حد ما، ولكنه ظل يعاني من الإصابات الخطيرة في وجهه، والتي أثرت على قدرته على تناول الطعام والكلام.

ولفت «محمود» إلى أنه رغم الظروف التي مر بها، إلا أنه استطاع استكمال دراسته رغم معاناته الصحية، موضحا أن أسرته كانت تساعده طوال الوقت، وأن لديه 3 أشقاء وترتيبه الثاني بينهم.

تشكيل لجنة طبية لفحص الشاب

من جانبه، قال الدكتور وليد ندا، مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، إنه تم تشكيل لجنة تضم أساتذة من الأطباء في عدة أقسام لفحص حالة الشاب إبراهيم محمود، 23 عاما، والذي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تقديم العلاج اللازم للشاب المريض وفقا للتقارير الطبية التي تكشف طبيعة مرضه وما يحتاج إليه من علاج.

وكانت أسرة الشاب إبراهيم محمود تقدمت باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لمساعدتهم في علاج ابنهم الذي تعرض لحادث سير منذ عام 2018، خلال فترة دراسته بالجامعة، مشيرين إلى أنه يحتاج إلى إجراء عدة عمليات جراحية لاستعادة حياته الطبيعية، وذلك إثر تعرضه لحادث أدى لإصابته في الوجه والفكين، ما يسبب له صعوبة في تناول الطعام، وصعوبة في الرؤية.

الرئيس يوجه بتقديم الدعم اللازم للشاب وأسرته

ووجه الرئيس السيسي بسرعة علاج الشاب وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة له، إلى جانب تقديم كل المساعدات التي تحتاجها الأسرة بواسطة الجهات المختصة.

ونقل الشاب بواسطة سيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى جامعة الزقازيق؛ لإجراء الفحوصات الطبية، وعرضه على الأطباء الاستشاريين والمختصين؛ لاتخاذ الإجراءات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لعلاج الشاب.